? BEYLİKDÜZÜ'nde, hafif ticari araca çarpan beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu Avcılar istikametinde O.A yönetimindeki 34 EZ 4991 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 AF 1555 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan mikser, bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, beton mikserinde sıkışan O.A.?yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ - Son Dakika