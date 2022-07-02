Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu Avcılar istikametinde O.A yönetimindeki 34 EZ 4991 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 AF 1555 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan mikser, bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, beton mikserinde sıkışan O.A.?yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.