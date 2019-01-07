Beylikdüzü'nde Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Beylikdüzü'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.
Beylikdüzü'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kar manzarası havadan görüntülendi.
Kar ilerleyen saatleride etkisini arttıracağı belirtildi.
Görüntü dökümü:
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-Beylikdüzü'nde havadan çekilmiş görüntüler
-Beyaz örtü
-Yollar
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:32 Kaynak: DHA
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