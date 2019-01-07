Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi

Beylikdüzü'nde Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi

51 dakika önce

Beylikdüzü'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

Beylikdüzü'nde Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi, System.String[]
Beylikdüzü'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kar manzarası havadan görüntülendi. Kar ilerleyen saatleride etkisini arttıracağı belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:36 Kaynak: DHA

Kar, Beylikdüzü, Güncel
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