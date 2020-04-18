Beylikdüzü'nde binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Beylikdüzü'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi 116.Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Durumu fark eden bina sakinleri dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alıp Kovid-19 nedeniyle vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve başka binalarda oturanları da evlerine girmeleri konusunda uyardı.



Koruyucu tulum giyen sağlık ekipleri de bina sakinleri ile ilgilendi.



Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.