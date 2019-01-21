Beylikdüzü'nde Bir Araç Alev Alev Yandı
30 dakika önce
Beylikdüzü'nde aniden yanmaya başlayan araç alev topuna döndü.
Beylikdüzü
'nde aniden yanmaya başlayan araç alev topuna döndü. Vatandaşların film gibi izlediği söndürme çalışmalarının sonunda araçtan geriye iskeleti kaldı.
Olay, Beylikdüzü Kavaklı
Mahallesi Ayasofya
Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç henüz bilinmeyen bir sebeple biranda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Alev topuna dönen aracı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtan geriye iskeleti kaldı. Çevredeki vatandaşlar ise söndürme çalışmalarını cep telefonu kameraları ile görüntülerken, bazı vatandaşların da çalışmaları film gibi izlediği görüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:28 Kaynak: İHA
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