Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

18.09.2022 23:04
Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde bir deponun bodrumunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Beylikdüzü'nde bir deponun bodrumunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Şehitler Caddesi'nde 2 katlı deponun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Su tankerlerinin de müdahale için olay yerine gönderildiği yangın sonucu çıkan yoğun duman depoya ve caddeye yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması yaklaşık 7 saattir sürüyor.

Kızılay da yangına müdahale eden ekibin ihtiyaçları için olay yerine mobil büfe gönderdi.

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Son dakika haberi: Beylikdüzü'nde depodaki yangın 7 saattir sürüyor Son dakika haberi: Beylikdüzü'nde depodaki yangın 7 saattir sürüyor Son dakika gündem: BEYLİKDÜZÜ'NDE DEPODAKİ YANGIN 7 SAATTİR SÜRÜYOR Son dakika gündem: BEYLİKDÜZÜ'NDE DEPODAKİ YANGIN 7 SAATTİR SÜRÜYOR
Kaynak: AA

Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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