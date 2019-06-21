Beylikdüzü'nde bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi
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İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İstanbul Beylikdüzü
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:15 Kaynak: İHA
'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda geçtiğimiz Pazartesi günü Adnan Kahveci
Mahallesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Hint keneviri ektiği iddia edilen Ufuk Y. (34) adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Y.'nin ikametinde yapılan aramalarda saksılar içine ekilmiş 57 kök Hint keneviri, 831 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu haplar ile uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan 5 ayrı elektronik cihaz ve aparatlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
(Sadık Kahraman/İHA)
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