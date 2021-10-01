Üye Girişi
Beylikdüzü'nde bir garip olay - Son Dakika

Beylikdüzü'nde bir garip olay

01.10.2021 10:28

Beylikdüzü'nde bir garip olay Telefonla tehdit ettiler, daha sonra sayısız defa yemek gönderdiler Beylikdüzü'nde kişisel bilgileri internette dolaşan adamı telefonla önce tehdit ettiler ardından evine sayısız kez kapıda ödemeli yemek gönderdiler Beylikdüzü'nde habersiz bir şekilde kişisel...

Beylikdüzü'nde bir garip olay

Telefonla tehdit ettiler, daha sonra sayısız defa yemek gönderdiler

Beylikdüzü'nde kişisel bilgileri internette dolaşan adamı telefonla önce tehdit ettiler ardından evine sayısız kez kapıda ödemeli yemek gönderdiler

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde habersiz bir şekilde kişisel bilgileri sanal ortamda paylaşılan Hüseyin Kolaç, kendisini arayanlarla telefonda tartıştıktan sonra gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar evine sayısız kez yüzlerce liralık kapıda ödemeli yemek siparişleri geldi. Yemek siparişleri aracılığıyla taciz edildiği ifade eden Kolaç, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, evine gelen kuryelerle konuşmasını da cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Beylikdüzü'nde ikamet eden iş adamı Hüseyin Kolaç kendisini sayısız kez arayan bilmediği numaraya cevap verdiğinde karşı taraftan kişisel bilgilerinin internet ortamında yayıldığı ve istediklerini yapmadıkları halde rahatsız edeceklerini söyleyen şahıslarla telefonda tartıştı. Olaydan birkaç saat sonra evine yemek sitelerinden kapıda ödeme sistemiyle siparişler gelmeye başladı. Sabah saatlerine kadar gelen siparişler nedeniyle Kolaç durumu hem yemek sitelerine hem de cumhuriyet savcılığına bildirerek suç duyurusunda bulundu. Kolaç evine gelen siparişleri ise kanıt olması amacıyla cep telefonu ile videoya da aldı.

Yaşanan olayları anlatan Kolaç, "Ayın 25'inde beni gündüz saatlerinde birisi aradı gizli numaradan tehdit ve küfürlü konuştu benimle. Bir kumar ve oyun sitesinden bahsetti ne olduğunu anlayamadım. Bütün gizli bilgilerimin elinde olduğunu söyledi ve bana gönderdi tüm bilgilerimi. Bende çok umursamayarak telefonu kapattım. 'Bundan sonra seni çok rahatsız edeceğiz ve isteklerini bildireceğiz' dediler. Ondan sonra uyudum. Sabah namazına kalktığımda bana saat 1'den başlayarak 1 buçuğa kadar arama olmuş yine cevapsız gece. Bende sabah namazda aradım kimsiniz ne istiyorsunuz dedim. Onlarda bana 'yanlış numara' diyerek cevap verdi. Bende yanlış numara bu kadar uzun süre aramaz dedim. Bana dedikleri şu, oyun ve kumar sitelerinde benim adreslerimin olduğu benim gibi birçok insanın kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu söylediler" dedi.

Telefon konuşmasının akşamında siparişi olmadığı halde yemek sitelerinden evine farklı restoranlardan yüzlerce liralık yemek geldiğini söyleyerek, "Siparişler geldi eve siparişleri verdikleri telefon numarası bana ait değil ama adres bana ait. Ayın 25'inden bu yana bu yemek siparişi göndererek taciz olayı devam ediyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Beni arayanlardan birisi kendi numarasıyla aradığı için kendi numarası da çıktı. Benim evime sürekli yemek siparişi gönderiyorlar. Benim adıma veya başka birinin adına benim adresimi kullanarak sipariş geliyor. Sabaha kadar sürüyor bu böyle" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü'nde bir garip olay
Beylikdüzü'nde bir garip olay
Beylikdüzü'nde bir garip olay
Beylikdüzü'nde bir garip olay

Cep Telefonu, Yemek Tarifi, Beylikdüzü, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde bir garip olay - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları 10:28 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları Güne düşüşle başlayan dolar 8,88'den işlem görüyor 10:22 Güne düşüşle başlayan dolar 8,88'den işlem görüyor 5 aylık hamile Sezen'in katil kocası kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi 10:20 5 aylık hamile Sezen'in katil kocası kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi
İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak 10:14 İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi 10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim 09:54 Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim
Erdoğan'ın 08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları 23:03 Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları

Son Dakika Haberleri
10:34 İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller
10:27 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları
10:25 86 yaşında yaşamını yitiren Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?
10:21 Muslera, spikerin gafını sosyal medyada paylaşarak durumla eğlendi
10:18 Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşımı Temel Karamollaoğlu yaptı
10:14 İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak
10:10 2 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu kurşuna dizen kadının savunması: Onları cennete göndermek istedim
10:05 Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu
10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi
09:54 Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak
İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller         
10:35
86 yaşında yaşamını yitiren Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir? 86 yaşında yaşamını yitiren Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?         
10:26
Muslera, spikerin gafını sosyal medyada paylaşarak durumla eğlendi Muslera, spikerin gafını sosyal medyada paylaşarak durumla eğlendi         
10:22
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşımı Temel Karamollaoğlu yaptı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşımı Temel Karamollaoğlu yaptı         
10:19
2 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu kurşuna dizen kadının savunması: Onları cennete göndermek istedim 2 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu kurşuna dizen kadının savunması: Onları cennete göndermek istedim         
10:10
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli         
22:47
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı         
20:33
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 10:40:22. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde bir garip olay - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement