Beylikdüzü'nde liman içerisinde gemi karaya oturdu - Son Dakika

Beylikdüzü'nde liman içerisinde gemi karaya oturdu

Beylikdüzü'nde liman içerisinde gemi karaya oturdu Beylikdüzü'nde bulunan Marport Limanı'nda Liberya bayraklı 270 metre boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisi baş taraftan karaya oturdu.

Beylikdüzü'nde liman içerisinde gemi karaya oturdu İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan Marport Limanı'nda Liberya bayraklı 270 metre boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisi baş taraftan karaya oturdu. Beylikdüzü'nde bulunan Marport Limanı'nda Liberya bayraklı 270 metre boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisi şiddetli rüzgar nedeniyle baş taraftan karaya oturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, KEGM-6 botumuz Marport Limanı içerisinde baş taraftan karaya oturan Liberya bayraklı 270 m. boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisinin yanında olup KURTARMA-8, KURTARMA-11 ve dalgıç ekiplerimiz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi.

Son Dakika

İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da devam edecek

Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü

Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim

Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı

Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne hayatını kaybetti

Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!

Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim