Beylikdüzü'nde bir hafriyat kamyonu kundaklandı

Beylikdüzü'nde bir hafriyat kamyonu kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Yanan kamyonu itfaiye ekipleri söndürürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir araçla caddeye gelen kimliği belirsiz kişiler, ellerinde benzin dolu pet şişelerle bir hafriyat kamyonuna yanaştı. Ellerindeki benzini kamyonun üzerine dökmeye başlayan şahıslar, ardından aracı ateşe verdi. Cadde üzerindeki vatandaşların bağırması üzerine şüpheliler geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı. Mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Olay yeri inceleme ekipleri olayın ardından kamyon üzerinde inceleme yaptı.

Yanan kamyona ilk müdahaleyi yapan Kemal Güncü, "Ben burada çalışıyordum. Komşular bağırmaya başladı. Aracın ön camına iki tane taş vurdular, camlar kırılmış. Elinde pet şişesiyle benzini arabaya atmış. Dükkanda yangın tüpü vardı, ben görünen kısmı söndürdüm. Alevler iç kısmı sarmıştı. Olayı yapan kişilerin plakasını aldık, sonra kaçmaya başladılar. Tahminimce iki ya da üç kişiydi" dedi.

Polis ekipleri, kamyonu kundaklayan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

(İHA)