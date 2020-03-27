Beylikdüzü'nde bir iş yerinde silahlı çatışma yaşandı. - Son Dakika

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Beylikdüzü'nde bir iş yerinde silahlı çatışma yaşandı.
6 saat önce
Beylikdüzü'nde bir iş yerinde silahlı çatışma yaşandı.
Beylikdüzü'nde bir iş yerinde silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada yaralananların olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
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