Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü. - Son Dakika

Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü.

6 saat önce

Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü.

Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü., System.String[]

Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü. Polisi arayan kadın teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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