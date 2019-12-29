Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü. - Son Dakika

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Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü.
6 saat önce
Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü. Polisi arayan kadın teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL
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