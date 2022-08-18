Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde sabah saatlerinde arkadaşıyla balık tutmaya giden bir kişi, dengesini kaybederek kayalıkların arasına düştü. Kayalıklara sıkışan ayağını arkadaşının yardımına rağmen çıkaramayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BEYLİKDÜZÜ'NDE BALIK TUTARKEN AYAĞI KAYALIKLARA SIKIŞTI - Son Dakika

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