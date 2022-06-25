Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

25.06.2022 12:07

Beylikdüzü'nde bir kişi, haciz gelen otomobilini uçurumdan attığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Beylikdüzü'nde bir kişi, haciz gelen otomobilini uçurumdan attığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Sahil Mahallesi'nde dün gece, 34 BZS 117 plakalı otomobiline haciz gelmesine sinirlenen M.N.Ö. aracının el frenini serbest bıraktı. M.N.Ö, ardından otomobili 25 metrelik uçurumdan denize attı.

Deniz kıyısına düşüp ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobili, olay yerine gelen itfaiye ekipleri buradan kaldırmak istedi. Ancak ulaşılması mümkün olmayan yere düşen otomobile müdahale edilemedi.

Öte yandan, M.N.Ö, aracını uçurumdan atma anlarını videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

YORUMLAR
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Haciz gelen otomobilini uçurumdan atan vatandaş, o anları kayda alıp TikTok'ta paylaştı Haciz gelen otomobilini uçurumdan atan vatandaş, o anları kayda alıp TikTok'ta paylaştı Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı... O anları sosyal medyada paylaştı Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı... O anları sosyal medyada paylaştı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı - Son Dakika
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