Metrobüste kendisinin fotoğrafını çeken şahsa tokat attı - Son Dakika
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Metrobüste kendisinin fotoğrafını çeken şahsa tokat attı

22.08.2022 23:24
Metrobüste kendisinin fotoğrafını çeken şahsa tokat attı

Beylikdüzü'nde bir metrobüste kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı.

Beylikdüzü'nde bir metrobüste kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı. Telefonda fotoğraflarını gören kadın, tacizciye tokat attı.

Olay, bugün Beylikdüzü - Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı. İddiaya göre, kadınlarının fotoğraflarını çeken bir şahsı fark eden vatandaşlar tepki gösterdi. Şahsı yakalayan vatandaşlar, telefonuna bakmak istedi. Bu sırada telefonda fotoğraflarını gören bir kadın yolcu, tacizciye tokat attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüste kendisinin fotoğrafını çeken şahsa tokat attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metrobüste kendisinin fotoğrafını çeken şahsa tokat attı - Son Dakika
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