Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde, bir otelin restoran bölümünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Beylikdüzü'nde, bir otelin restoran bölümünde çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Beylikdüzü'nde 5 katlı bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.
Beylikdüzü'nde 5 katlı bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.
Yakuplu Mahallesi 57. Sokak'taki otelin restoran bölümünde yangın çıktığını fark eden çalışanlar, müşterileri uyandırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiyenin yanı sıra, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri otelin dış cephesini saran alevlere müdahale etti.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:22 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir