BEYLİKDÜZÜ'NDE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

06.09.2022 12:03
BEYLİKDÜZÜ'NDE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tekme tokat kavga etti.

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tekme tokat kavga etti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde bir taksi şoförü yola çıkacağı sırada, yanından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsüne yol vermedi. Kornaya basarak tepki gösteren motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü tartıştı. Taksi şoförü küfrederek motosikletlinin yanına gitti. İki sürücü tekme ve tokat kavga etti. Bağrışmalar üzerine, trafikteki diğer sürücüler tarafları ayırdı. Taksi şoförü aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Sürücülerin kavgası çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

------------------------İki sürücünün kavga etmesi

-İnsanların kavgayı ayırması


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Kaynak: DHA

Beylikdüzü, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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