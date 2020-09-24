Beylikdüzü'nde bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Beylikdüzü'nde bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Beylikdüzü'nde trafikte seyir halindeyken lastiği patlayan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beylikdüzü'nde trafikte seyir halindeyken lastiği patlayan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Ambarlı Liman Yolu istikametinde ilerleyen bir tırın ön lastiği, büyük bir gürültüyle patladı. Daha sonra tırın arka lastikleri yanmaya başladı. Tırdaki yangının, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından, Ambarlı Liman Yolu'ndaki trafik akışı normale döndü. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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