BEYLİKDÜZÜ'NDE BÖREKÇİ ÖNÜNDEN ÇALINAN ARACI GPS SAYESİNDE BULDULAR - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE BÖREKÇİ ÖNÜNDEN ÇALINAN ARACI GPS SAYESİNDE BULDULAR

Haber - Kamera: Serdar ALTINTEPE - Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL,(DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde börek tepsilerini dükkana bırakmak için içeri giren personelin çalışır durumda bıraktığı aracı hırsızlar çaldı.

Güvenlik kameralarının kaydettiği olay sonrası GPS cihazı sayesinde araç, hırsızların park ettiği yerde bulundu.

Olay geçen pazar saat 05.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki börekçinin önünde meydana geldi. Börek tepsilerini dükkana sokan kişi hafif ticari aracı çalışır halde bıraktı. Kısa süre sonra başka bir hafif ticari araçla sokaktan geçen kişiler, sürücünün içinde olmadığını fark edince dönüş yapıp tekrar geldi. Araçtan inen bir kişi aracı çaldı. Şüpheliler, 2 araçla buradan uzaklaştı. Tepsileri dükkana bıraktıktan sonra dışarı çıkan personel kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İşyeri sahiplerine durumun bildirilmesinin ardından hafif ticari araçta bulunan GPS cihazı sayesinde araç aynı gün içinde boş bir araziye park edilmiş halde bulundu.

"GELDİKLERİ ARACIN PLAKASINDA OYNAMA YAPMIŞLAR"

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Hüsamettin Akkuş, "Sabah saatlerinde bizim imalattan geliyorlar buraya börekleri bırakmak için. Çalışanımız araçtan inip ürünleri içeri bırakmaya giriyor. O esnada aracı takip mi etmişler bilmiyorum çalışır vaziyette aracı gördüklerinde dönüş yapıp geliyorlar. Araçtan biri iniyor. Bizim aracın direksiyonuna geçiyor. Basıp gidiyor. Allah'tan araçta GPS vardı, yerini tespit ettik aldık. Kontak anahtarı üzerinde yoktu. Buraya geldikleri aracın plakasında oynama yapmışlar." dedi.