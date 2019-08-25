Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşinin evinde rastgele ateş açtı
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BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasındaki eşinin evinde rastgele 4 el ateş eden kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:03 Kaynak: DHA
BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasındaki eşinin evinde rastgele 4 el ateş eden kişi gözaltına alındı. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.
Olay saat 12. 40'ta Kavaklı
Mahallesi Vezirler Sokak'ta bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişi, konuşmak için 7 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşinin evine geldi. Bir süre görüşmenin ardından kişi, silahıyla daire içinde rastgele ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ev içinde ateş eden ve uzman çavuş olduğu öğrenilen kişiyi gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri de daire içinde inceleme yaptı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda daire içinde 4 el ateş edildiği belirlendi.
Gözaltına alınan kişi polis otosuna bindirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.
Görüntü Dökümü:
-Uzman çavuşun gözaltına alınması
-Olay yerinden ve binadan detaylar
-Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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