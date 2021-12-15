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Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA - Son Dakika

Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA

15.12.2021 16:37
Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA

Son dakika haber: Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon kaza yaptı.

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon kaza yaptı. Devrilen kamyonun kasasında yüklü olan buğday kepeği, motosikletlinin üzerine devrildi. Kepeğin altında kalan motosiklet sürücüsü ile kamyonun şoförü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Serkan Geç'in kullandığı 10 PS 666 plakalı buğday kepeği yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün müdahalelerine rağmen durmayan kamyon devrildi. Kamyon kasasında yüklü olan buğday kepeği ise o sırada seyir halinde olan bir motokuryenin üzerine düştü. Kepeğin altında kalarak yaralanan motosikletli vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Kamyon sürücüsü ise aracında sıkışarak yaralandı. Yanyol kaza nedeniyle trafiğe tamamen kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise sıkışan kamyon sürücüsünü çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletlinin durumunun ağır, kamyon sürücüsünün ise iyi olduğu öğrenildi. Kazanın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"DUVARA VURARAK DURDURMAYA ÇALIŞTI"

Yaşanan kazıyı anlatan Mehmet Tahir Kulat, "Buraya doğru geliyorduk. Önümdeki kamyondan bir ses geldi. Sesin gelmesinin ardından freni patladı. Adam yukarıda 4-5 kere duvara vurarak durdurmaya çalıştı. Her vurduğunda geri sekti. Tekrar duvara vurunca kaldırıma devrildi. Motokuryenin üzerine düştü. Hemen milleti uyardım. Kuryeyi çıkardık" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonun kontrolden çıktığı, sürücünün önündeki minibüse çarpmamak için sağa doğru direksiyon kırdığı ve kamyonun devrildiği görülüyor.

- İstanbul
Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA
Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA
Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA
Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA
Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA
Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA
Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA
Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA
Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA
Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA
Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA
Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA
Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA

D-100 Karayolu, Beylikdüzü, Buğday, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İSTANBUL -BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA - Son Dakika


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