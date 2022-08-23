Kepçeye hamak bağlayan işçilerin tehlikeli eğlencesi kameralara yansıdı - Son Dakika
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Kepçeye hamak bağlayan işçilerin tehlikeli eğlencesi kameralara yansıdı

23.08.2022 13:43

Beylikdüzü'nde bulunan şantiye alanında kepçenin ucuna bağladıkları hamakla hızlıca döndürülen işçilerin tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü'nde bulunan şantiye alanında kepçenin ucuna bağladıkları hamakla hızlıca döndürülen işçilerin tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan şantiyede çalışan 2 işçi, dün akşam saatlerinde kepçenin ucuna bağladıkları hamağa bindi. Operatörün aracı çalıştırmasıyla hızla dönmeye başlayan işçiler, kepçeyi adeta bir salıncak gibi kullandı.

İşçilerin bu tehlikeli eğlencesi vatandaşa ait cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YORUMLAR
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Kepçeyi salıncak yapan işçilerin tehlikeli eğlencesi! Kepçeyi salıncak yapan işçilerin tehlikeli eğlencesi! İşçiler kepçeyi salıncak yaptı, doyasıya eğlendi İşçiler kepçeyi salıncak yaptı, doyasıya eğlendi
Kaynak: AA

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepçeye hamak bağlayan işçilerin tehlikeli eğlencesi kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kepçeye hamak bağlayan işçilerin tehlikeli eğlencesi kameralara yansıdı - Son Dakika
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