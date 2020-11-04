Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde buz pistini yaktığı iddia edilen sanığa 38 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde buz pistini yaktığı, pistin içerisinde bulunan kahvehane sahiplerine pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan 49 yaşındaki Ümit Yaşar Parlak hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Parlak'ın 4 ayrı suçtan 38 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede buz pistinin içinde bulunan alanda müştekiler İsmail Ahmet Özbal ve Ayfer Özbal'ın kahvehane işlettiği anlatıldı. Olay tarihinden önce buz pistinin bulunduğu yerde kahvehane yapımı konusunda müştekiler ile sanık Ümit Yaşar Parlak'ın anlaştıkları belirtildi. Sanık Parlak'ın kahvehane yapımı için bir miktar para yatırdığı, ancak kahvehanenin tamamlanamadığı iddianamede ifade edildi.

"YAKARAK ÖLDÜRME SAİKIYLA DÜKKANI ATEŞE VERDİ"Kahvehane tamamlanmayınca sanık Parlak'ın, müştekilerden para talep ettiği, müştekilerin para vermediği iddianamede belirtildi. 14 Nisan 2020 tarihinde de sanığın iş yerini yakmak amacıyla yanına aldığı bir miktar benzin ve internetten temin ettiği pompalı tüfekle olay yerine gittiği anlatıldı. Burada iş yeri içerisinde bulunan İsmail Ahmet Özbal'ı öldürmek amacıyla sanığın ateş ettiği ancak arada camın bulunması nedeniyle Özbal'ın yaralanmadığı belirtilen iddianamede, sanığın iş yerine benzin boşaltarak müştekiler Ayfer Özbal ve İsmail Ahmet Özbal'ı yakarak öldürme saikıyla dükkanı ateşe verdiği kaydedildi. İddianamede yangını söndürmeye gelen itfaiye ekipleri ve güvenlik görevlilerin araya girmesiyle birlikte müştekilerin olay yerinden uzaklaştığı, sanığın da yakalandığı belirtildi.

38 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİİddianamede sanık Ümit Yaşar Parlak hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Genel güvenliği tehlikeye kasten tehlikeye sokma", "Mala zarar verme" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 20 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Parlak'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

- İstanbul