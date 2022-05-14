Beylikdüzü'nde çalıntı arabayla hırsızlık yapan oto faresi yakayı ele verdi - Son Dakika

- Beylikdüzü'nde çalıntı arabayla hırsızlık yapan oto faresi yakalandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde çaldıkları araçla başka araçların hayalet göstergesini çalan hırsızlık şüphelilerinden birisi polis tarafından Başakşehir'deki evinde kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 8 Mayıs'ta Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Hırsızlık şüphelisi 4 şahıs park halindeki bir aracı çaldı. Şüpheliler çaldıkları araçla başka mahallerde park halindeki otolardan da hırsızlık gerçekleştirdi. Olayla ilgili ihbarları değerlendiren ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık çetesinden C.G. isimli şahıs Başakşehir'deki evinde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıs yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.