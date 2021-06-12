BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇALINTI MOTOSİKLETLE, MOTOSİKLET ÇALDILAR - Son Dakika

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BEYLİKDÜZÜ'nde 2 şüpheli çalıntı motosikletle geldikleri bir şirket binasının otoparkından yine motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'ndeki bir şirket binasının otoparkında yaşandı. Motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli çevreyi kontrol ettikten sonra, şüphelilerden biri otoparka girdi. Otoparkta yaklaşık değeri 25 bin lira olan park halindeki motosikletin yanına gelen şüpheli, önce motosikletin üzerine bindi. Şüpheli daha sonra motosikletten inip sürükleyerek otoparktan çıkardı. Şüpheli, motosiklete binip arkadaşıyla beraber olay yerinden uzaklaştı. Öğle molası için aşağı indiğinde motosikletini göremeyen yabancı uyruklu T.J., iş yerinin güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde motosikletinin çalındığını gören T.J., durumu polis ekiplerine bildirdi.

GELDİKLERİ MOTOSİKLET DE ÇALINTI ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca şüphelilerin, olay yerine gelirken kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan hırsızlık anları ise binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere hırsızların otoparka gelişi, motosikleti sürüklemesi ve götürdüğü anlar yansıdı.