Beylikdüzü'nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın 2'nci gününde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın 2'nci gününde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı. "Tazelenme ve Medya" temalı sohbet Nevşin Mengü, İsmail Saymaz ve Duygu Demirdağ'ın moderatörlüğünde yapıldı. Söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, gecenin sonunda sahaf festivali yapıldı.