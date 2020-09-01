Beylikdüzü'nde "Çardak Altı Sohbetleri"ne vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika

Beylikdüzü'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın 3'üncü gününde de "Çardak Altı Sohbetleri" yapılmaya devam edildi. Program kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık çeşitli parti ilçe başkanlarıyla "Tazelenme ve Yerel Siyaset" söyleşisi gerçekleştirdi. Söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beylikdüzü'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın 3'üncü gününde "Çardak Altı Sohbetleri" devam ediyor. Program kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık çeşitli parti ilçe başkanlarıyla "Tazelenme ve Yerel Siyaset" söyleşisi gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide yeni tip korona virüs salgınına karşı tüm önlemler alındı. Vatandaşlar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanan sandalyelerde söyleşiyi dinledi.

"Yardımlarımız 214 bin kişiye ulaştı"

Başkan Çalık, "Bu süreçte 214 bin kişiye ulaşarak ekonomik olarak yardımda bulunduk. Belediye olarak kuru gıda paketi, sebze paketi ve market alışveriş kartı dağıtımında bulunduk. Ayrıca bu süreçte sıcak yemek yardımında bulunarak evlere hijyenik yemek imkanı sunduk. Sokak hayvanlarına da yemek ve su kapları koyarak unutmadık. Çağrı merkezimizi güçlendirdik ve farkındalık çalışmaları yaptık. Bir çok konunun farkında olması gerekiyor henüz salgın bitmedi çok zor zamanlardan geçtik. Rehavete kapılamayız çünkü sağlık çalışanlarımız ve sağlık sistemimiz gerçekten çok yoruldu. Bize düşen de uyarılara uymamız ve farkındalığı biraz daha arttırabilmek adına neler yapabiliriz belediye olarak bunları düşündük. Sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla bilgilendirmeler yaptık. Semt pazarlarımızda önlemler aldık genelgeler gelmeden önce biz semt pazarında bu genelgelerin gereğini yerine getiriyorduk. Kentimizi virüsten korumak adına dezenfekte çalışmalarını yaptık. Kamu binalarının tamamını belli periyotlarla dezenfekte ettik. Çünkü vatandaşımızın daha huzurla hizmet alması bizim için çok önemli. Yaklaşık sekiz bin adet siperlik üreterek sağlık çalışanlara ve belediye çalışanlarına dağıttık" dedi.

" Türkiye'ye örnek projeler yaptık"

Başkanı Çalık sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de bir ilk olarak 'dayanışma askısı' projesine imza atarak birçok projeye örnek olduk. Beylikdüzü'nde yardımsever ile ihtiyaç sahiplerini buluşturarak dayanışma köprüsü oluşturduk. Bu fikir ilk olarak Beylikdüzü Belediyesinden çıktı. Bu fikir çıktığında arkadaşlarıma dedim ki, koronadan daha hızlı yayılan bir duygu oluşturmalıyız. Bu yaptığımız proje ses getirerek hem Türkiye'ye örnek oldu hem de Çin Devlet Televizyonunda haberleştirildi. Bu dayanışma duygumuz dünyaya yayıldı." - İSTANBUL