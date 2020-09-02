Beylikdüzü'nde "Çardak Altı Sohbetleri"ne yoğun ilgi - Son Dakika

Beylikdüzü'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları 4'üncü gününde "Çardak Altı Sohbetleri" ile devam ediyor. Birçok ünlü sanatçının katılığı söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beylikdüzü'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları 4'üncü gününde "Çardak Altı Sohbetleri" ile devam ediyor. Program kapsamında "Tazelenme ve Kültür Sanat" söyleşisi yapıldı. Birçok ünlü sanatçının katılığı söyleşide, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide yeni tip korona virüs salgınına karşı tüm önlemler alındı. Vatandaşlar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanan sandalyelerde söyleşiyi dinledi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu yıl yedincisini yapmakta olduğumuz "Barış ve Sevgi Buluşmaları"nın çardak altı sohbetler kısmındayız. Dün yerel siyaseti konuştuk. Bugün çok özel konuklarımız var. Bu pandemi koşullarında neler yapılabileceğine ilişkin fikirlerini duygularını bizimle paylaşacaklar. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmalarını çok sevdi. Kısıtlı ortamlarda da olsa birbirimizden uzakta olsak maskeler de taksak biz barış ve Sevgi Buluşmalarının devam etmesinden yana bir tavır sergiliyoruz. Bu hastalığa karşı en önemli olan şey insanın moral ve motivasyonun yüksek olması, bağışıklık sisteminin yüksek olması, insanların huzurlu olmasından geçiyor. Biz bir nebze olsun insanlarımıza burada hem bir taraftan sosyal ortamlarda yeni normale yavaş yavaş adım atarken bir taraftan da huzurlu vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturma gayret ettik. Tabi yaşam vadisi bizim için çok özel bir alan. Daha önce başka bir lokasyonda bu etkinliğimizi yapıyorduk ama bu yıl yasam vadisine taşıdık. Vatandaşlarımızın bu ortamda bulunarak huzurlu bir şekilde vakit geçirmelerini ve sosyal mesafe kurallarına, kişisel kurallara uyarak etkinlik yapabileceğimizi tüm Türkiye'ye gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL