Beylikdüzü'nde çatı okulun bahçesine uçtu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde çatı okulun bahçesine uçtu (1) - Son Dakika

Beylikdüzü'nde çatı okulun bahçesine uçtu (1)

6 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir ilkokulunun çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle bahçeye uçtu.

Beylikdüzü'nde çatı okulun bahçesine uçtu (1), System.String[]

Veysel TİMDU - İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir ilkokulunun çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle bahçeye  uçtu.

İstanbul'da fırtına etkisini artırıyor. Beylikdüzü'nde okulun çatısının bir bölümü rüzgarın etkisiyle bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.


Beylikdüzü, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı
Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor

Son Dakika Haberleri
21:26 Cezaevinden izne çıktı, tartıştığı karısını 20 yerinden bıçaklayarak kaçtı - Son Dakika
21:26 İran Devrim Muhafızları "kaçak yakıt gemisine" el koydu - Son Dakika
21:24 Çorum'da okulda cıva paniği: 5 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
21:24 Antalya'da yılbaşında 5 bin 230 polis görev yapacak - Son Dakika
21:23 Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:30:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü'nde çatı okulun bahçesine uçtu (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]