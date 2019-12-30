Beylikdüzü'nde çatı okulun bahçesine uçtu - Son Dakika

Beylikdüzü'nde çatı okulun bahçesine uçtu
6 saat önce
BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir ilkokulunun çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle bahçeye uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:00 Kaynak: DHA
Veysel TİMDU - İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir ilkokulunun çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle bahçeye uçtu.
İstanbul'da fırtına etkisini artırıyor. Beylikdüzü'nde okulun çatısının bir bölümü rüzgarın etkisiyle bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
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