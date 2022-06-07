Beylikdüzü'nde çekicinin üzerindeki kamyonet yola devrilince trafikte aksama yaşandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde çekicinin üzerindeki kamyonet yola devrilince trafikte aksama yaşandı

07.06.2022 20:03

İstanbul Beylikdüzü'nde çekicinin üzerindeki kamyonetin yola devrilmesi, trafiği aksattı.

İstanbul Beylikdüzü'nde çekicinin üzerindeki kamyonetin yola devrilmesi, trafiği aksattı.

Alınan bilgiye göre, 34 ETN 296 plakalı kamyonet Ambarlı liman yolunda kazaya karıştı. Bunun üzerine sürücü olay yerine çekici çağırdı.

Kaza yapan kamyonet, çekiciye yüklendi. Bir süre ilerleyen çekicinin üzerindeki kamyonet yola devrildi. Olay nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. Kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kamyonetin sürücüsü Hüseyin Doğan, üç arabanın karıştığı zincirleme trafik kazası geçirince çekici çağırdıklarını belirterek, "Çekici bağlantıları iyi yapamadı mı bilmiyorum, 50 metre ileride arabayı devirdi. Biz de içindeydik. Çok şükür arkamızdan gelen araba bize vurmadı ama aracım zarar gördü. Çekicinin ihmalkarlığı yani, zararımız büyük." diye konuştu.

Beylikdüzü'nde çekicinin üzerindeki kamyonet yola devrilince trafikte aksama yaşandı
Beylikdüzü'nde çekicinin üzerindeki kamyonet yola devrilince trafikte aksama yaşandı
Beylikdüzü'nde çekicinin üzerindeki kamyonet yola devrilince trafikte aksama yaşandı
Beylikdüzü'nde çekicinin üzerindeki kamyonet yola devrilince trafikte aksama yaşandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde çekicinin üzerindeki kamyonet yola devrilince trafikte aksama yaşandı - Son Dakika

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