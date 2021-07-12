BEYLİKDÜZÜ'NDE CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

Beylikdüzü'nde farklı tarihlerde 26 cep telefonu çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.
Beylikdüzü'nde A.T., (47) isimli şüpheli 8 Ocak ve 9 Temmuz tarihleri arasında 3'ü yabancı olmak üzere, 26 kişinin cep telefonunu çaldı. Polis, şüpheliyi Bağcılar'da 9 Temmuz Cuma günü gözaltına aldı. A.T., polis merkezindeki işlemlerinin ardından önceki gün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Kaynak: DHA
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