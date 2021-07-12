BEYLİKDÜZÜ'NDE CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Beylikdüzü'nde farklı tarihlerde 26 cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.

Beylikdüzü'nde farklı tarihlerde 26 cep telefonu çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. Beylikdüzü'nde A.T., (47) isimli şüpheli 8 Ocak ve 9 Temmuz tarihleri arasında 3'ü yabancı olmak üzere, 26 kişinin cep telefonunu çaldı. Polis, şüpheliyi Bağcılar'da 9 Temmuz Cuma günü gözaltına aldı. A.T., polis merkezindeki işlemlerinin ardından önceki gün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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