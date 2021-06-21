Beylikdüzü'nde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde bir apartman dairesinde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde dün akşam meydana gelmiş, 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir dairede Münevver Ertem (60) ve oğlu Ertan Ertem'in (40) cesedi bulunmuştu. Dairenin kapısında asılan "bomba düzeneği var yaklaşmayın" notu üzerine inceleme yapan polis ekipleri, herhangi bir bomba unsuruna rastlamamıştı.

Polis ekiplerinin anne oğulun cesedi üzerinde yaptığı ilk inceleme tamamlandı. İlk bulgulara göre, anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı. Ekipler önce Münevver Ertem'in silahla intihar ettiğini, ardından da Ertan Ertem'in başka bir odada ikinci bir silahla yaşamına son verdiğini belirledi.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan anne oğulun cesetleri üzerinde otopsi işlemi devam ediyor. - İSTANBUL