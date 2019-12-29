Beylikdüzü'nde cinayet - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde cinayet

6 saat önce

Beylikdüzü'nde eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki evlerinde Ferhat K (41) ile Binnaz K (45) bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Eşine ait silahla yatak odasına giderek Ferhat K'ye bir el ateş ettiği iddia edilen Binnaz K.'nin evde bulunan misafirleri Yılmaz A. ve oğlu Şafak K'yi uyandırıp olayı anlattığı, ardından kız kardeşi ve kız kardeşinin eşine de haber verdiği öğrenildi.

Sağlık ekipleri Ferhat K'nin hayatını kaybettiğini belirlerken cinayet zanlısı Binnaz K. gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Beylikdüzü'nde cinayet

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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