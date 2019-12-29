Beylikdüzü'nde cinayet - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde cinayet

6 saat önce

Beylikdüzü'nde eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Beylikdüzü'nde eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki evlerinde Ferhat K (41) ile Binnaz K (45) bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Eşine ait silahla yatak odasına giderek Ferhat K'ye bir el ateş ettiği iddia edilen Binnaz K.'nin evde bulunan misafirleri Yılmaz A. ve oğlu Şafak K'yi uyandırıp olayı anlattığı, ardından kız kardeşi ve kız kardeşinin eşine de haber verdiği öğrenildi.

Sağlık ekipleri Ferhat K'nin hayatını kaybettiğini belirlerken cinayet zanlısı Binnaz K. gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından, Ferhat K'nin cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan olay yerine gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

Adli Tıp Kurumu, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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