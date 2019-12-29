BEYLİKDÜZÜ'NDE CİNAYET: KOCASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ (2) - Son Dakika

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BEYLİKDÜZÜ'NDE CİNAYET: KOCASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ (2)
6 saat önce
Beylikdüzü'nde bir sitenin 6. katındaki dairede kadın, eşini silahla vurarak öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:57 Kaynak: DHA
Beylikdüzü'nde bir sitenin 6. katındaki dairede kadın, eşini silahla vurarak öldürdü.
Olay Adnan Kahveci
Mahallesi'nde saat 08.45'te meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Ferhat Kırış'la karşılaştı. Sağlık ekipleri Kırış'ın öldüğünü belirledi. Polis
Ferhat Kırış'ın eşi Binnaz Kırış'ı gözaltına aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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