Beylikdüzü'nde cinayet: Kocasını silahla vurarak öldürdü (2) - Son Dakika

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Beylikdüzü'nde cinayet: Kocasını silahla vurarak öldürdü (2)
6 saat önce
BEYLİKDÜZÜ'nde bir sitenin 6. katındaki dairede kadın, eşini silahla vurarak öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
BEYLİKDÜZÜ'nde bir sitenin 6. katındaki dairede kadın, eşini silahla vurarak öldürdü.
Olay Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 08.45'te meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Ferhat Kırış'la karşılaştı. Sağlık ekipleri Kırış'ın öldüğünü belirledi. Polis Ferhat Kırış'ın eşi B..Kırış'ı gözaltına aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
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