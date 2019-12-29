Beylikdüzü'nde cinayet kocasını silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

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Beylikdüzü'nde cinayet kocasını silahla vurarak öldürdü
6 saat önce
BEYLİKDÜZÜ'NDE CİNAYET KOCASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ (Görüntünün tamamı)
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:58 Kaynak: DHA
BEYLİKDÜZÜ'NDE CİNAYET KOCASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ (Görüntünün tamamı)
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