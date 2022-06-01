İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP ALEV ALEV YANDI

01.06.2022 11:06

BEYLİKDÜZÜ'nde, hareket halindeki bir cipte yangın çıktı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, hareket halindeki bir cipte yangın çıktı. Kısa sürede tüm aracı saran yangında, sürücü ve yanındaki çocuk yara almadan, kurtuldu.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında hareket halindeki bir cipte yangın çıktı. Cipin sürücüsü aracı durdurup, yanındaki çocukla hızla araçtan çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı. Cip yangını ve sonrasında araçta meydana gelen patlama çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görgü tanığı Ercan Baş, "Araç hareket halindeyken bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Araçta bir kadın ve çocuk vardı. Sürücü hemen aracı durdurup, çocukla birlikte dışarı çıktı. Daha sonra cipi alevler sardı ve patlama oldu" dedi.

İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP ALEV ALEV YANDI

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Kaynak: DHA

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