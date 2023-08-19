Son dönemde özellikle İstanbul'da vatandaşların sokakta çırılçıplak yürüdükleri görüntüler art arda internete düşerken, Beylikdüzü'nde kaydedilen yeni bir video da kısa sürede viral oldu.
Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağının çıkışında genç bir erkek, vatandaşların arasında herhangi bir rahatsızlık duymadan çıplak halde yürürken görüntülendi.
Şahsın kalabalık içinde çıplak halde yürüdüğü dakikalarda, yanından geçen insanların da durumu fazla garipsememeleri dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde Çıplak Halde Yürüyen Genç Viral Oldu - Son Dakika