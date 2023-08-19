Beylikdüzü'nde Çıplak Halde Yürüyen Genç Viral Oldu - Son Dakika

Beylikdüzü'nde Çıplak Halde Yürüyen Genç Viral Oldu

Beylikdüzü\'nde Çıplak Halde Yürüyen Genç Viral Oldu
Son Güncelleme: 19.08.2023 10:22

Son dönemde İstanbul'da çırılçıplak yürüyen vatandaşların görüntüleri internete düşmeye devam ederken, Beylikdüzü'nde kaydedilen yeni bir video da hızla yayıldı. Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağının çıkışında genç bir erkek, rahatsızlık duymadan çıplak halde yürürken görüntülendi. Şaşırtıcı bir şekilde, yanından geçen insanlar durumu fazla garipsememeleriyle dikkat çekti.

Son dönemde özellikle İstanbul'da vatandaşların sokakta çırılçıplak yürüdükleri görüntüler art arda internete düşerken, Beylikdüzü'nde kaydedilen yeni bir video da kısa sürede viral oldu.

ÇIPLAK HALDE YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağının çıkışında genç bir erkek, vatandaşların arasında herhangi bir rahatsızlık duymadan çıplak halde yürürken görüntülendi.

VATANDAŞLAR DÖNÜP BAKMADI BİLE

Şahsın kalabalık içinde çıplak halde yürüdüğü dakikalarda, yanından geçen insanların da durumu fazla garipsememeleri dikkatlerden kaçmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel

Sosyal Medya, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Çıplak Halde Yürüyen Genç Viral Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Çıplak Halde Yürüyen Genç Viral Oldu - Son Dakika
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