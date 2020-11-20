Son dakika... Beylikdüzü'nde Çocuk Hakları Günü unutulmadı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde Çocuk Hakları Günü unutulmadı

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi, Çocuk Hakları Günü'nü yayınladığı videoyla kutladı.

Beylikdüzü Belediyesi, Çocuk Hakları Günü'nde çocukları unutmadı. Beylikdüzü'nde yaşayan çocukların yer aldığı videoda, çocukların 'Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle güvence altına alınan haklarına dikkat çekilerek farkındalık oluşturuldu. Videoda çocukların isimleri tek tak yazılarak onların düşüncelerine yer verildi. Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenilerek beğeni aldı.