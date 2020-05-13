BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇOCUKLARLA TIKA BASA DOLAN YAŞAM VADİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 2 - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇOCUKLARLA TIKA BASA DOLAN YAŞAM VADİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 2( ek görüntü)

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde Yaşam Vadisi'ne akın eden 14 yaş altı çocuklar ve ailelerinin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Kimi çocuklar arkadaşlarıyla zaman geçirirken kimileri de aileleriyle parklara akın etti.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi de çocukların zaman geçirmek için tercih ettiği yerlerden biri oldu. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan ve eğlenen çocuklar maske kuralına da uydu. Çocuklarını yaşam vadisine getiren anne ve babalar da çimenlerde oturarak güzel havanın tadını çıkardı. Ailesiyle birlikte 11.00-15.00 saatlerinde getirilen sokağa çıkma serbestliği sonrası yaşam vadisine giden 10 yaşındaki Maral Derekısan 4 saatlik sürede neler yapacağını söyledi. Evde çok sıkıldığını ifade eden Maral Derekısan, 'Bugün piknik yapacağız, oyun oynayacağız, arkadaşlarımla buluşacağım. Evde çok sıkıldım, arkadaşlarımla görüntülü konuştum, öğretmenlerimle görüntülü ders yaptım, kitap okudum, oynadım" dedi.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ne akın eden çocuklar ve ailelerinin oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi. Çimlerde oturan ailelerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü.