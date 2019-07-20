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Beylikdüzü'nde damat dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde yaşayan bir şahıs, tartıştığı kayınpederi ve eşini vurarak intihar etti.

Beylikdüzü'nde yaşayan bir şahıs, tartıştığı kayınpederi ve eşini vurarak intihar etti. Olayda öfkeli koca ve eşi hayatını kaybederken, kayınpederi ise ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Sitenin 5. katındaki dairede yaşayan Ali Ekber Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Daire kapısının önünde devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çeken Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ve eşi Özlem Ergül'e kurşun yağdırdı. Öfkeli koca ardından silahla intihar etti. Komşuların polis çağırması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Ali Ekber Ergül ve eşi Özlem Ergül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan kayınpeder Adıgüzel Altun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ergül çiftinin iki çocuklarının bulunduğu, olay sırasında 9 ve 11 yaşındaki çocukların parkta oynadığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
(İHA)
Beylikdüzü'nde damat dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı
Beylikdüzü, Ali Ekber, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
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