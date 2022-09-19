BEYLİKDÜZÜ'NDE DEPODA YANGIN, PAZARDAKİLER DUMAN ALTINDA KALDI - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE DEPODA YANGIN, PAZARDAKİLER DUMAN ALTINDA KALDI

19.09.2022 01:16

?BEYLİKDÜZÜ'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı.

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BEYLİKDÜZÜ'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı. Bodrum katında geniş alana yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın hemen yanında kurulan pazar yeri de duman altında kaldı. Yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde olarak kullanılan binada çıktı. Bodrum katında depolanan eşyaların bulunduğu bölgede başlayan yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bodrum katında alevli yangın devam ederken binadan çıkan yoğun duman nedeniyle çevredeki iş yerleri ve apartmanlar da etkilendi.

NEFES ALAMIYORUZ

Yangın çıkan binanın hemen yanında kurulan pazar yeri de yoğun dumandan etkilendi. Bazı pazar esnafı tezgahını toplayıp gitti bazıları da dumana rağmen satışa devam etti. Uzun süre duman içinde satış yapan pazar esnafından İsmet Toprak, Yaklaşık 3 saattir böyle duman içinde esnaf ve müşteriler boğuluyor. Ne belediye ne de herhangi bir yerden ilgilenen var. Tamamen mağdur durumdayız. Gözlerimiz yanıyor, nefes alamıyoruz, ciğerlerimiz de yanıyor ama mecbur ürünleri satmak zorundayız yoksa çöpe atılacak. Halk için de çalışıyoruz burada diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Beylikdüzü, İtfaiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE DEPODA YANGIN, PAZARDAKİLER DUMAN ALTINDA KALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE DEPODA YANGIN, PAZARDAKİLER DUMAN ALTINDA KALDI - Son Dakika
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