BEYLİKDÜZÜ'NDE DEPODAKİ YANGIN 19 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE DEPODAKİ YANGIN 19 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

19.09.2022 12:00
BEYLİKDÜZÜ'NDE DEPODAKİ YANGIN 19 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

BEYLİKDÜZÜ'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada dün öğlen saatlerinde başlayan yangın, 19 saat sonra söndürüldü.

BEYLİKDÜZÜ'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada dün öğlen saatlerinde başlayan yangın, 19 saat sonra söndürüldü.

Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada iddiaya göre kimyasal maddeler nedeniyle dün saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Bodrum katında depolanan cam eşyaların bulunduğu bölgede başlayan yangın geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 19 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından depoda biriken su tahliye edildi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE DEPODAKİ YANGIN 19 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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