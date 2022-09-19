Beylikdüzü , Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada iddiaya göre kimyasal maddeler nedeniyle dün saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Bodrum katında depolanan cam eşyaların bulunduğu bölgede başlayan yangın geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 19 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından depoda biriken su tahliye edildi.

Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BEYLİKDÜZÜ'NDE DEPODAKİ YANGIN 19 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.