BEYLİKDÜZÜ'NDE DİKENLİ ÇALILIKTA MAHSUR KALAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde gideceği yere kısa yoldan geçmek isterken dikenli çalılık alanda mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi bölgesinde yaşandı. Ali A. adlı kişi, Mermerciler sanayi sitesinden, Ada Çiftliği Caddesi'ne kestirme yol olan dikenli alandan geçmek istedi. Ali A. bir süre ilerledikten sonra dikenli çalılıkların arasında mahsur kaldı. Ali A.'nın bildirmesi üzerine olay yerine Beylikdüzü İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan Ali A.'yı bir itfaiye eri sırtında taşıdı.