BEYLİKDÜZÜ'NDE DİKKATSİZ TAKSİ ŞOFÖRÜ, YOLCUYU BÖYLE DÜŞÜRDÜ - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE DİKKATSİZ TAKSİ ŞOFÖRÜ, YOLCUYU BÖYLE DÜŞÜRDÜ

10.04.2022 10:07

, BEYLİKDÜZÜ'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü.

, BEYLİKDÜZÜ'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü. Olay başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Haramidere yokuşu mevkiinde meydana geldi. Yolcu, 34 TGY 32 plakalı taksiden ineceği sırada dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu. Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti. Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü. Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE DİKKATSİZ TAKSİ ŞOFÖRÜ, YOLCUYU BÖYLE DÜŞÜRDÜ
BEYLİKDÜZÜ'NDE DİKKATSİZ TAKSİ ŞOFÖRÜ, YOLCUYU BÖYLE DÜŞÜRDÜ
BEYLİKDÜZÜ'NDE DİKKATSİZ TAKSİ ŞOFÖRÜ, YOLCUYU BÖYLE DÜŞÜRDÜ

YORUMLAR
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Tragger, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE DİKKATSİZ TAKSİ ŞOFÖRÜ, YOLCUYU BÖYLE DÜŞÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE DİKKATSİZ TAKSİ ŞOFÖRÜ, YOLCUYU BÖYLE DÜŞÜRDÜ - Son Dakika
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