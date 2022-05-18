Beylikdüzü'nde doğalgaz borusu alev aldı, mahallede panik yaşandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde doğalgaz borusu alev aldı, mahallede panik yaşandı

18.05.2022 22:47

Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında hasar alan doğalgaz borusu bir anda tutuşarak yanmaya başladı.

Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında hasar alan doğalgaz borusu bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde alt yapı çalışması yapan ekipler, ısınmak için ateş yaktı. Çalışmalar sırasında doğalgaz borusunda yaşanan hasar nedeniyle, işçilerin yaktığı ateş kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasının ardından olay yerinden ayrıldı.

İşçilerin ihmalkarlığı bu kadarına da pes dedirtirken, olay sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

(Ensar Kıranlıoğlu - Hakan Polat/İHA)

Beylikdüzü'nde doğalgaz borusu alev aldı, mahallede panik yaşandı
Beylikdüzü'nde doğalgaz borusu alev aldı, mahallede panik yaşandı
Beylikdüzü'nde doğalgaz borusu alev aldı, mahallede panik yaşandı
Beylikdüzü'nde doğalgaz borusu alev aldı, mahallede panik yaşandı

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Kaynak: İHA

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