BEYLİKDÜZÜ'NDE DOĞALGAZ BORUSUNDA PATLAMA - Son Dakika

-Patlamanın olduğu yerdeki hasar havadan görüntülendi.

Serdar ALTINTEPE -Murat SOLAK/ Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada ise "Alınan ilk bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerimizce olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir." denildi.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi, İnönü Caddesi'nde İSKİ çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamanın ardından metrelerce yükseğe alevler çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de alevlere müdahale etti. Patlamada yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan olaydan etkilenen 15 kişiye ise burada sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Patlama noktasındaki hasar ve ekiplerin müdahalesi, havadan görüntülendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada ise, "Bugün saat 11.07'de Beylikdüzü İlçemiz Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki doğalgaz boru hattında patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, 112, İtfaiye, İGDAŞ, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerimizce olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. " denildi.